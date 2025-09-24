Tensión por orden público tiene desescolarizados a más de 1.500 estudiantes en Anorí, Antioquia

Persiste la tensión en Anorí por recientes hechos violentos: más de 1.500 estudiantes están desescolarizados ante riesgos de orden público. Presencialidad podría retomarse la próxima semana

A diferencia del municipio de Amalfi, en Anorí no se han extendido medidas administrativas como el toque de queda tras recientes hechos violentos, sin embargo, se mantiene la preocupación por posibles situaciones de este tipo, principalmente a manos del frente 36 de las disidencias de las Farc.

La inquietud llevó precisamente a que directivos de instituciones educativas junto con padres de familia decidieran desarrollar actividades académicas desde la virtualidad al menos hasta el próximo 26 de septiembre.

Así lo confirmó el alcalde de esa localidad del Nordeste, Gustavo Silva, quien aseguró que son en total 1.573 los estudiantes desescolarizados si se tiene en cuenta los que pertenecen a la Institución Educativa Anorí, como otros 180 niños que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil.



Nuevos artefactos explosivos desactivados y banderas de grupos armados siguen causando temor en la comunidad.

"Hay varias banderas de estos grupos ubicadas en distintas partes del municipio y entonces todo esto ha creado temores en la comunidad y por esa razón es que los padres de familia y estudiantes tomaron la decisión de desescolarizarse", aseguró.

El mandatario indicó que aún se espera una intervención en el sector El Arenal donde a finales de la semana anterior apareció una caneca en la que se descartó la presencia de explosivos que habrían instalado las disidencias de las Farc: "La caneca no la quitó ni la policía ni el ejército, pero se cree que allí todavía existe el peligro, que la caneca simplemente era un señuelo y hasta el momento la policía no ha intervenido en lugar. Acá el sector truco manda explosivos, pero dicen que no cuentan con suficiente personal para hacer la intervención", aseguró.

Mientras rigen estas medidas educativas, las actividades se están llevando a cabo a través de la virtualidad y en los próximos días se evaluará el retorno a las aulas para la semana escolar que inicia el 29 de septiembre.

La principal hipótesis de estos hechos terroristas que han afectado también a la fuerza pública sigue siendo las retaliaciones del grupo armado tras la baja de cuatro de sus principales cabecillas en el municipio de Campamento el pasado 10 de septiembre.