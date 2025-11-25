En vivo
Santander declara calamidad pública por la grave emergencia en la Transversal del Carare

Santander declara calamidad pública por la grave emergencia en la Transversal del Carare

Un mes después del colapso de la vía, afectada por una remoción en masa que destruyó cerca de seis kilómetros de la calzada, el gobierno departamental busca ayudas nacionales.

