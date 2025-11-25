Santander declara calamidad pública por la grave emergencia en la Transversal del Carare

En medio de la emergencia vial que ya completa un mes y que mantiene incomunicadas a varios municipios de la provincia de Vélez, el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus anunció que realizarán un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para determinar si se decreta la calamidad pública por el colapso de la Transversal del Carare.

La decisión, según explicó el mandatario, busca habilitar mecanismos extraordinarios que permitan gestionar recursos del orden nacional para enfrentar una afectación que compromete cerca de seis kilómetros de vía, en un sector donde la montaña continúa desplazándose.

El gobernador Díaz Mateus explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.

“En el día de hoy (en la tarde) se llevará a cabo un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que busca determinar la calamidad pública para permitir que el Gobierno Nacional invierta por lo menos 50.000 millones de pesos para habilitar las vías alternas en esa tragedia que tenemos en la provincia de Vélez”, señaló Díaz Mateus.



El mandatario fue enfático en que el tramo directamente afectado requerirá una inversión mucho mayor y estudios a fondo, pues incluso podría ser necesario un nuevo trazado de la vía.

Mientras tanto, la prioridad será habilitar corredores alternos que permitan garantizar la movilidad de carga, pasajeros y el acceso a bienes básicos para las comunidades aisladas.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.

Cabe recordar que la Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.

Una vez concluya el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador Díaz Mateus firmará el decreto que formaliza la calamidad pública. Con ello se iniciará la ruta administrativa para solicitar y ejecutar los recursos de urgencia.