En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Ataque en Cali
Cartel de los Soles
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crisis vial en Santander deja pérdidas económicas en hoteles y cancelación masiva de reservas

Crisis vial en Santander deja pérdidas económicas en hoteles y cancelación masiva de reservas

El deterioro en corredores clave del departamento provocó cancelaciones, baja ocupación y pérdidas económicas en hoteles ecológicos y de aventura, especialmente en la provincia Comunera.

Hotel de avistamiento de Aves en Santander en saldo rojo por daño en vía, turistas cancelan reservas
Hotel de avistamiento de Aves en Santander en saldo rojo por daño en vía, turistas cancelan reservas
Foto: Lucy Rodriguez.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad