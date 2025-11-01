En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vía Landázuri–Barbosa cerrada por hundimientos: comunidades y autoridades monitorean emergencia

Vía Landázuri–Barbosa cerrada por hundimientos: comunidades y autoridades monitorean emergencia

La emergencia mantiene incomunicados a municipios del Magdalena Medio mientras Invías realiza sobrevuelo y evalúa daños; tráfico pesado sigue suspendido.

Emergencia en la vía Landázuri hacia Barbosa, Santander
Imagen de INVÍAS. Emergencia en la vía Landázuri hacia Barbosa, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Santander enfrenta una grave emergencia vial en la Transversal del Carare, en los kilómetros 27, 28 y 29 de la vía Landázuri–Barbosa, tras remociones en masa que dejaron la calzada completamente destruida. La situación obligó al cierre total de la carretera y a la evacuación preventiva de viviendas cercanas, dejando incomunicadas a varias comunidades del Magdalena Medio.

Vea también:

  1. Viajeros en la terminal de Transportes, que deben pasar por la Transversal del Carare.jpg
    Imagen de la vía y la terminal. Viajeros en la terminal de Transportes, que deben pasar por la Transversal del Carare
    Santanderes

    Miles de pasajeros en Santander afectados por cierre de carreteras tras invierno en el departamento

El Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de su director encargado, Jhon Jairo González Bernal, realizó un sobrevuelo y recorrido de inspección junto a su equipo técnico, evaluando la magnitud del fenómeno. Hasta el momento, no se ha ingresado maquinaria pesada debido a los riesgos que representa el terreno inestable para los trabajadores.

En coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías municipales, se mantiene un monitoreo permanente de la emergencia y se han establecido rutas alternas para transporte liviano y de pasajeros. Las autoridades confirmaron que no habrá paso para vehículos pesados hasta nuevo aviso.

Los controles topográficos y los sobrevuelos con dron permitirán documentar la evolución de los derrumbes, mientras la comunidad y los transportadores permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas caídas de tierra.

El Invías hizo un llamado a la ciudadanía para evitar transitar por la vía afectada, respetar las restricciones de tránsito y consultar información oficial a través de la línea #767 y la página del Invías.

Esta emergencia evidencia la vulnerabilidad de las vías en Santander ante lluvias intensas, dejando en evidencia la urgencia de intervención para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad de los usuarios.

