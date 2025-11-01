Vía Landázuri–Barbosa cerrada por hundimientos: comunidades y autoridades monitorean emergencia

Santander enfrenta una grave emergencia vial en la Transversal del Carare, en los kilómetros 27, 28 y 29 de la vía Landázuri–Barbosa, tras remociones en masa que dejaron la calzada completamente destruida. La situación obligó al cierre total de la carretera y a la evacuación preventiva de viviendas cercanas, dejando incomunicadas a varias comunidades del Magdalena Medio.

El Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de su director encargado, Jhon Jairo González Bernal, realizó un sobrevuelo y recorrido de inspección junto a su equipo técnico, evaluando la magnitud del fenómeno. Hasta el momento, no se ha ingresado maquinaria pesada debido a los riesgos que representa el terreno inestable para los trabajadores.

En coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías municipales, se mantiene un monitoreo permanente de la emergencia y se han establecido rutas alternas para transporte liviano y de pasajeros. Las autoridades confirmaron que no habrá paso para vehículos pesados hasta nuevo aviso.

Los controles topográficos y los sobrevuelos con dron permitirán documentar la evolución de los derrumbes, mientras la comunidad y los transportadores permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas caídas de tierra.



El Invías hizo un llamado a la ciudadanía para evitar transitar por la vía afectada, respetar las restricciones de tránsito y consultar información oficial a través de la línea #767 y la página del Invías.

Esta emergencia evidencia la vulnerabilidad de las vías en Santander ante lluvias intensas, dejando en evidencia la urgencia de intervención para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad de los usuarios.