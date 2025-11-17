Lluvias ponen en alerta a 58 municipios de Santander por riesgo de deslizamientos

Las fuertes lluvias que se registran en Santander mantienen en alerta a 58 municipios por riesgo de deslizamientos de tierra, caída de rocas, desprendimiento de árboles y crecientes súbitas en varias cuencas, especialmente en el sur del departamento.

Al menos 58 municipios de Santander en alerta por deslizamientos y crecientes súbitas. Lluvias han causado caída de rocas y árboles, sobre todo, en el sur del departamento. Varios sitios turísticos de afluentes hídricas fueron cerrados el fin de semana ante posibles emergencias pic.twitter.com/wyuKCW1ztT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2025

De acuerdo con la Defensa Civil, la inestabilidad en zonas de ladera y los incrementos de caudal en ríos y quebradas han generado múltiples afectaciones en vías terciarias y corredores principales. Las autoridades advierten que la situación podría empeorar si continúan las precipitaciones.

Dudwing Villamizar, director de la Defensa Civil en Santander, explicó que se adelantan acciones conjuntas con las administraciones locales para enfrentar la emergencia.



“Estamos trabajando en gestión del riesgo con los comités municipales, con el fin de aunar esfuerzos y poder superar esta emergencia que afecta el sur del departamento de Santander”, señaló.

En alerta roja están los municipios de Charalá, Chima, Encino, Guapotá, Lebrija, Oiba, Sabana de Torres, Tona, Landázuri y Vélez presentan probabilidad alta de deslizamientos y requieren atención inmediata.

En alerta naranja los municipios con saturación de los suelos, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, San Gil, Barrancabermeja, Girón, Málaga, Matanza, Onzaga, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Puerto Wilches y Curití.

Publicidad

Con alerta amarilla están: Cimitarra, Puerto Parra y San Pedro de la Paz se recomienda vigilancia permanente ante posibles movimientos de tierra.

De igual manera, hay riesgo por el aumento del caudal de los ríos y crecientes súbitas en la cuenca del río Lebrija, Sogamoso y Carare; en especial atención están las quebradas La Ruitoca, Zapamanga, Agua Blanca, Españolita y La Iglesia, donde se han registrado aumentos repentinos de caudal.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a no cruzar ríos o quebradas, evitar transitar por zonas inestables y reportar cualquier señal de deslizamiento para prevenir emergencias.