Productores de Acapulco, en Girón, no pueden sacar sus cosechas por mal estado de vías

Los habitantes de la vereda Acapulco, en el municipio de Girón, están haciendo un llamado urgente a la Gobernación de Santander por el pésimo estado de las vías que conectan la zona rural con el casco urbano.

A través de un derecho de petición dirigido al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, 40 residentes, en su mayoría de las manzanas 69 y 70, solicitan que se realicen obras de mantenimiento que permitan el tránsito de vehículos y el transporte de sus cosechas.

Según los habitantes, las vías están prácticamente intransitables por el deterioro causado por las lluvias y la falta de intervención oficial. Freddy Gómez, uno de los líderes de la comunidad, explicó que la situación se ha vuelto crítica para el desplazamiento diario y la atención de emergencias.

“La verdad la situación es bastante tensa. Ya ni las ambulancias pueden ingresar para atender a personas mayores o enfermas. Necesitamos al menos una máquina que nos ayude a mejorar la vía”, señaló Gómez.



Los vecinos advierten que el mal estado de las vías también está afectando la economía local, ya que en la vereda se producen cultivos como piña, tomate, patilla, pepino y limón, que se comercializan en Floridablanca y en la Central de Abastos de Bucaramanga.

“Con estas trochas un carro no puede ingresar porque el daño que sufre sale más costoso que el viaje. Incluso el camión de la basura ya no puede pasar y los muchachos deben correr a llevar las bolsas hasta la esquina”, agregó el habitante.

Ante esta situación, la comunidad pide a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Girón que gestionen maquinaria y materiales para habilitar las vías y, si es posible, construir placas huella que garanticen una solución duradera.

“Nosotros pagamos impuestos, pero no vemos ese respaldo. Solo pedimos que nos devuelvan un poquito con una vía en buenas condiciones”, puntualizó Gómez.