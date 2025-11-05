Invías busca vías alternas por emergencia vial en la troncal del Carare

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que tres kilómetros de la Transversal del Carare, en la ruta 6208, quedaron completamente destruidos tras un gigantesco movimiento en masa que mantiene incomunicada la provincia de Vélez con el municipio de Landázuri.

El director encargado del Invías, Jhon Jairo González, explicó que el terreno afectado presenta una saturación de agua y una falla geológica activa, lo que impide por ahora reconstruir la vía en el mismo trazado.

“Perdimos tres kilómetros de vía debido a un proceso de remoción en masa gigante donde decenas de metros cúbicos se están moviendo. Es una masa que se está saturando porque en la zona encontramos muchísimas fuentes de agua”, señaló el funcionario.

El funcionario indicó que el Invías ya tiene equipos técnicos en terreno desde la semana pasada, y que se están evaluando tres rutas alternas para habilitar el paso provisional de vehículos livianos y de pasajeros.



“Ayer comenzamos con la inspección de la vía que va desde Vélez, Palo Blanco, El Polvorero, San Martín hasta Landázuri. Hoy se continúa con otro recorrido por Vélez, Palo Blanco, Verbeo y San Roque, también hacia Landázuri”, precisó.

Impresionantes imágenes aéreas que muestran la magnitud de la emergencia por una remoción en masa en Vélez, Santander. Así quedó la transversal del Carare, quedando incomunicados en el tramo Barbosa - Landázuri.



La entidad trabaja en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías de Vélez y Bolívar para definir el nuevo trazado de la vía y recuperar la conectividad vial de la región.

El director del Invías advirtió que la emergencia no solo afectó la banca de la carretera, sino que el terreno continúa inestable, por lo que no es viable reconstruir la vía en el mismo lugar.

“Por el momento es difícil informar que vamos a hacer la misma vía por el mismo sitio, porque no tenemos las condiciones geológicas adecuadas. Tenemos que mirar por dónde podemos hacer un nuevo trazado”, explicó.

Las primeras evaluaciones indican que las rutas alternas requieren mejoramiento de alcantarillas, conformación de banca y rehabilitación de cuatro puntos críticos, por lo que el Invías espera definir esta misma semana cuál será la alternativa más rápida para restablecer el paso entre los municipios afectados.

“Lo importante ahora es poder dar transitabilidad y comunicar Vélez con Landázuri. Aspiro a que esta misma semana podamos comenzar los trabajos, porque el contratista está listo y a la espera de cuál de las alternativas vamos a escoger”, concluyó González.

La emergencia mantiene aisladas a varias veredas de la provincia de Vélez y ha afectado el transporte de productos agrícolas y el desplazamiento de pasajeros hacia el sur de Santander y el Magdalena Medio.