En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Juez ordena reintegro de funcionaria de la Alcaldía de Girón despedida durante lactancia

Juez ordena reintegro de funcionaria de la Alcaldía de Girón despedida durante lactancia

Jessica Pinzón quien ocupaba el cargo de secretaria Administrativa de la Alcaldía de Girón, fue desvinculada por el actual alcalde encargado, Freddy Cáceres, aún estando en período de lactancia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad