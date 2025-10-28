Tres nombres en la baraja para la Alcaldía de Girón: así quedó la terna que recibirá el gobernador

La coalición política que coavaló a Campo Elías Ramírez ya definió la terna que será enviada al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para designar al nuevo alcalde encargado de Girón.

La lista está conformada por Juan José Gómez, avalado por el movimiento ASÍ, Dayana Tavera, en representación del Partido de la U y Claudia Milena Jaimes, postulada por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Esta terna será radicada oficialmente ante la Gobernación este miércoles 29 de octubre, para que Díaz Mateus tome la decisión en los próximos días.

De acuerdo con la ley, cuando un alcalde titular es suspendido, destituido o no puede continuar en el cargo, el gobernador del departamento debe designar un alcalde encargado o designado que asuma temporalmente las funciones.



Sin embargo, el mandatario departamental solo puede elegir entre los tres nombres que le presenten los partidos o movimientos que avalaron al alcalde electo.

En el caso de Girón, la terna fue conformada por la coalición entre el Partido de la U, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la ASI, los mismos que respaldaron a Campo Elías Ramírez en las pasadas elecciones.

Juan José Gómez ha ocupado cargos en la administración municipal y actualmente es director de Tránsito de Girón. Además, también ha trabajado con la Cámara de Representantes.

Por su parte, Dayana Tavera ha hecho parte de la administración pública en Bucaramanga, especialmente en el Inderbu, y durante la gestión de Campo Elías Ramírez integró el equipo de Hacienda municipal.

Finalmente, Claudia Milena Jaimes es una funcionaria con trayectoria en la Alcaldía de Girón, donde ha trabajado en diferentes dependencias a lo largo de varios periodos administrativos.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus había designado previamente a Fredy Cáceres como alcalde encargado mientras la coalición definía la terna.

Ahora, deberá escoger a uno de los tres aspirantes, quien asumirá el cargo de alcalde designado hasta que se realicen las elecciones atípicas en el municipio.