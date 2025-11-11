Alcalde de Landázuri reclama solución en la Troncal del Carare: “Invías no nos da una luz”

El alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales, hizo un llamado urgente al Instituto Nacional de Vías (Invías) por la falta de respuesta frente a la emergencia vial que mantiene incomunicados a varios municipios del sur de Santander, tras el colapso de un tramo de la Troncal del Carare.

Según el mandatario, los técnicos del Invías se desplazaron hasta el punto crítico, pero se retiraron sin entregar soluciones concretas ni definir un nuevo trazado que permita restablecer la conexión entre los municipios de la provincia de Vélez y el centro del país.

“No nos dan una luz, no nos dicen cuándo se van a reunir con nosotros. Invías debe reunirse con todos los alcaldes de Vélez, El Peñón, Landázuri, Cimitarra, Vélez y Barbosa, porque esta vía es clave para todos”, expresó.



Ante la falta de paso por la Troncal del Carare, los transportadores se han visto obligados a utilizar rutas alternas de carácter secundario y terciario, que están en pésimas condiciones y no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada.

Una de las rutas sale desde Landázuri, atraviesa la vereda La Hermosura (en el municipio de Bolívar), pasa por la vereda Mochilero y desemboca en el sector de Barroblanco, donde se conecta nuevamente con la Transversal del Carare.

La segunda ruta es desde el municipio de Bolívar y recorre varios centros poblados como Gallegos, Flórez y Berbeo, antes de unirse también en el punto de Mochilero con la Transversal del Carare.

Ambas rutas son terciarias y presentan tramos de difícil acceso, deslizamientos y deterioro por las lluvias.

“Estas carreteras no están diseñadas para soportar el peso de las tractomulas ni el flujo de vehículos que antes circulaban por la Troncal del Carare”, advirtió Morales.

El alcalde reiteró su llamado al Gobierno nacional y al Invías para que se instale una mesa de trabajo urgente con los alcaldes de la región, con el objetivo de definir un nuevo trazado vial y acelerar las obras que permitan restablecer la movilidad entre el sur de Santander y el centro del país.