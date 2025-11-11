En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Landázuri reclama solución en la Troncal del Carare: “Invías no nos da una luz”

Alcalde de Landázuri reclama solución en la Troncal del Carare: “Invías no nos da una luz”

El mandatario Carlos Andrés Morales denunció que los técnicos llegaron al punto de la emergencia y se retiraron sin definir un nuevo trazado para restablecer la conexión vial.

Transversal del Carare, afectada por remoción en masa en Vélez.
// Bomberos de Vélez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

