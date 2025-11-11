En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cierre de Troncal del Carare tiene en crisis al bocadillo veleño: sobrecostos y pérdidas

Cierre de Troncal del Carare tiene en crisis al bocadillo veleño: sobrecostos y pérdidas

Los productores y empresarios de la región están pidiendo con urgencia al Gobierno Nacional y al Invías que prioricen la reconstrucción o el trazado de una nueva carretera.

