Comunidades acuden a la justicia ante el abandono vial en el Carare y la ruta 45A, en Santander

Comunidades acuden a la justicia ante el abandono vial en el Carare y la ruta 45A, en Santander

El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga pidió a entidades nacionales informar sobre las acciones tomadas ante la crisis de la Ruta 45A y la Transversal del Carare.

