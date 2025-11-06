En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Habilitan paso de tramo en la troncal del Carare tras remover enorme derrumbe

Habilitan paso de tramo en la troncal del Carare tras remover enorme derrumbe

Mientras tanto, en los kilómetros 27, 28 y 29 de la misma vía, donde se presentó una remoción en masa que ocasionó la pérdida total de la calzada, el Invías continúa realizando inspecciones.

