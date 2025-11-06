Habilitan paso de tramo en la troncal del Carare tras remover enorme derrumbe

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que fue restablecida la movilidad en el kilómetro 3 de la Troncal del Carare, a la altura del sector de Gualilo, luego de culminar los trabajos de remoción de un derrumbe que bloqueaba por completo el paso entre Landázuri y Barbosa.

Según el comunicado oficial, con el apoyo de maquinaria amarilla y personal técnico del Invías se logró retirar cerca de 11.000 metros cúbicos de material, lo que permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular en este tramo afectado por las intensas lluvias que azotan la región.

Mientras tanto, en los kilómetros 27, 28 y 29 de la misma vía, donde se presentó una remoción en masa de gran magnitud que ocasionó la pérdida total de la calzada, el Invías continúa realizando inspecciones y estudios técnicos con un equipo de expertos en geología, ingeniería y geotecnia.

“El objetivo es establecer rutas alternas para el transporte liviano y evaluar alternativas de solución definitiva para garantizar la conectividad entre los municipios afectados”, indicó la entidad.



Los trabajos se adelantan en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de avanzar en la identificación de las causas, el grado de afectación y las acciones necesarias para recuperar de manera permanente la vía que comunica a las provincias santandereanas del Carare y Vélez.