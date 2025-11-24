En vivo
Caribe

Denuncian despilfarro de recursos en audiencias sobre cobro de valorización en Vía al Mar

La comunidad afirma que a estas jornadas de socialización del impuesto solo asisten los funcionarios del Invías.

