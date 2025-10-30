En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Protesta de estudiantes de Uniatlántico termina en disturbios sobre la vía al mar

Protesta de estudiantes de Uniatlántico termina en disturbios sobre la vía al mar

Después de tres horas de bloqueo, quedó restablecido el paso por el corredor Cartagena - Barranquilla.

La Fuerza Pública intervino con gases lacrimógenos.
La Fuerza Pública intervino con gases lacrimógenos.
BLU Radio
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

En disturbios terminó la protesta pacífica que había comenzado un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico sobre la vía al mar, donde los jóvenes estuvieron bloqueando este importante corredor entre Barranquilla y Cartagena para rechazar la reciente designación del abogado Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico para los próximos cuatro años e, incluso, para exigir también la salida de la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.

Después de tres horas de manifestaciones, los ánimos se caldearon y aparecieron encapuchados que sacaron hondas para lanzar piedras, canicas y hasta tuercas, así como bombas molotov a la Fuerza Pública, que respondió con una intervención de personal antidisturbios que acabó con el bloqueo y rehabilitó la vía a punta de gases lacrimógenos.

Tras la intervención de los antimotines, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Policía actuó “de forma desproporcionada, lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y con helicópteros sobrevolándola”, lo que calificó como un “acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica”.

Benedetti, quien antes había pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría estar alerta a esta situación, afirmó que todo esto es “mandado por el gobernador Eduardo Verano que eligió al nuevo rector sin cumplir los requisitos”.

La reacción del presidente Gustavo Petro tampoco se hizo esperar. El primer mandatario aseguró que el caso de la Uniatlántico "debe ser investigado a fondo".

Advirtió que "no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a la reunión es un derecho fundamental".

A su vez, el gobernador Verano, como presidente del Consejo Superior de la universidad, rechazó los actos vandálicos y respondió que "las autoridades actúan para identificar y judicializar a quienes buscan el caos". Dijo que "la protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción".

Vale recordar que esta situación se registró horas después de que ocho facultades de la Universidad del Atlántico votaron a favor del paro indefinido, durante una asamblea estamentaria de estudiantes.

