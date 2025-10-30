Protesta de estudiantes de Uniatlántico termina en disturbios sobre la vía al mar

En disturbios terminó la protesta pacífica que había comenzado un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico sobre la vía al mar, donde los jóvenes estuvieron bloqueando este importante corredor entre Barranquilla y Cartagena para rechazar la reciente designación del abogado Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico para los próximos cuatro años e, incluso, para exigir también la salida de la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.

A esta hora se habilita el paso en la vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, tras la intervención de agentes antidisturbios que, usando gases lacrimógenos, retiró el bloqueo de los estudiantes de la Universidad del Atlántico que piden la renuncia del rector designado pic.twitter.com/IKsaoJ6jka — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 30, 2025

Después de tres horas de manifestaciones, los ánimos se caldearon y aparecieron encapuchados que sacaron hondas para lanzar piedras, canicas y hasta tuercas, así como bombas molotov a la Fuerza Pública, que respondió con una intervención de personal antidisturbios que acabó con el bloqueo y rehabilitó la vía a punta de gases lacrimógenos.

Tras la intervención de los antimotines, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la Policía actuó “de forma desproporcionada, lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y con helicópteros sobrevolándola”, lo que calificó como un “acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica”.

Benedetti, quien antes había pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría estar alerta a esta situación, afirmó que todo esto es “mandado por el gobernador Eduardo Verano que eligió al nuevo rector sin cumplir los requisitos”.

La reacción del presidente Gustavo Petro tampoco se hizo esperar. El primer mandatario aseguró que el caso de la Uniatlántico "debe ser investigado a fondo".

Advirtió que "no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a la reunión es un derecho fundamental".

No sé pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental.



El caso del Atlántico debe ser investigado a fondo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

A su vez, el gobernador Verano, como presidente del Consejo Superior de la universidad, rechazó los actos vandálicos y respondió que "las autoridades actúan para identificar y judicializar a quienes buscan el caos". Dijo que "la protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción".

Vale recordar que esta situación se registró horas después de que ocho facultades de la Universidad del Atlántico votaron a favor del paro indefinido, durante una asamblea estamentaria de estudiantes.