"Si no hay certificación, es peor para Estados Unidos", ministro Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a calmar las aguas tras las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio y la posible desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Es una decisión política y eso le corresponde a Estados Unidos. Nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso puede causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo. Pero si se mira desde lo objetivo, desde lo que hemos hecho, el compromiso y el costo social en vidas y muertes de militares, lo justo sería mantener la certificación", dijo la canciller tras un foro sobre política de drogas en el país.

Para el ministro Benedetti, hubo una malinterpretación de las palabras de la funcionaria aunque insistió en que no se trataba de temas políticos.

Ministro Armando Benedetti Foto: Ministerio de Interior

“Lo digo como ministro del Interior: aquí se ha hecho y se ha llevado a cabo una lucha contra el narcotráfico de forma fehaciente, clara y transparente y con el éxito que nunca antes en capturas de toneladas de cocaína como nunca antes. Luego yo estoy seguro que tiene que venir la certificación. Si no viene, no es por nosotros. Sería un tema unilateral, penoso”, justificó Benedetti.

El Gobierno ha adelantado varias gestiones con reuniones y visitas en Washington DC para defender sus resultados en lucha contra grupos narcotraficantes y cambios en políticas de drogas.

Entre ellos están el director de la Policía, Carlos Fernando Triana y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, quiénes han estado en gestiones con congresistas norteamericanos y voceros de diferentes autoridades con las que se trabaja de manera conjunta.

Publicidad

Estas visitas fueron destacadas incluso por el ministro Benedetti, aunque sí cuestionó los viajes de los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder.

“Nos han puesto como si eso fuera un peligro para nosotros. Si no hay certificación, es mucho peor para los Estados Unidos. Su principal aliado en la lucha contra el narcotráfico es Colombia. (...) Y aquí no importan las relaciones políticas por ahora porque lo importante es la lucha contra el narcotráfico. Es jarto que nos hayan puesto ese tipo de tareas o ese tipo de exámenes que nos hacen”, cuestionó Benedetti.