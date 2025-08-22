Benedetti dice que ataque en Cali fue en represalia por golpes de la fuerza pública en la zona

Tras los recientes actos de terrorismo que han sacudido el país, el presidente Gustavo Petro ha tomado la firme decisión de llevar a la lista del terrorismo a varias organizaciones armadas.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que las decisiones más importantes se tomaron en un Consejo de Seguridad, donde se abordaron estrategias para combatir estas organizaciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025. Foto: AFP

Una de las acciones centrales es su designación como grupos terroristas, con un enfoque primordial en desmantelar sus estructuras financieras y propiedades. Esta estrategia, según Benedetti, ya había sido solicitada por senadores de Estados Unidos.



¿Qué grupos entran en la lista?

El ministro del Interior precisó que los grupos que serán incluidos en esta lista incluyen a las estructuras Patiño, Martínez, disidencias de las Farc y, sobre todo, aquellas bajo el mando de 'Iván Mordisco'. Aunque se generó confusión sobre si estos grupos ya estaban en la lista de terroristas de EEUU, Benedetti aclaró que la solicitud formal del presidente de Colombia es un paso crucial para que sean oficialmente reconocidos como tales por la administración estadounidense.



Ataques recientes: ¿Retaliación?

El ministro Benedetti compartió información, basada en inteligencia militar, que sugiere que los ataques recientes en Cali fueron una represalia por los duros golpes que las fuerzas públicas han propinado a estas organizaciones en el Cañón de Micay, López de Micay, Patía, Argelia y Honduras. Citó la incautación de cinco casas llenas de municiones y bombas en Honduras como ejemplo.

Atentado en la base aérea de Cali deja varios muertos y decenas de heridos Foto: AFP

"Lo que hicieron ayer son con unas armas caseras, por así decirlo, porque son unos cilindros. Tiene una rampa para disparar los que que pueden ser disparados cuando el camión andando". Benedetti destacó que los autores de los ataques eran "dos señores corriendo como si fueran unos ladrones de salchichón de tienda", lo que, sumado al uso de armas de confección casera, podría indicar una falta de munición moderna o recursos militares sofisticados por parte de estos grupos.

Finalmente, Benedetti ofreció una cruda descripción del cambio en el panorama del narcotráfico en Colombia. Ya no se trata de grandes capos como en la era de Pablo Escobar; ahora, el país funciona como una "franquicia" para carteles internacionales. "Lo que ha sucedido con el problema del narcotráfico aquí (...) Ahora son como unas franquicias. Aquí vienen y producen la coca, vienen hasta el mar y las compran, las mandan a hacer y compran la coca y se la llevan".

Escuche aquí la entrevista: