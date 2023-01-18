En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Valorización

Valorización

Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena
Caribe

Vía al mar: Camacol exige suspender cobro de valorización al Invías

Peajes vía al mar.
Caribe

Denuncian despilfarro de recursos en audiencias sobre cobro de valorización en Vía al Mar

invias-valorizacion-cartagenafoto-invias.jpg
Caribe

Cobro de valorización en vía Cartagena-Barranquilla se mantendrá en 2026

cartagena-barranquilla.jpg
Caribe

Celebran en la región Caribe fallo que tumba cobro de valorización; advierten que seguirán la lucha

Peajes vía al mar.
Caribe

Corte declara inexequible el artículo que avalaba al Gobierno para cobrar valorización

via al mar.png
Caribe

Procuraduría solicita suspender cobro de valorización entre Cartagena y Barranquilla

Peajes vía al mar.
Caribe

Comunidades afro se suman a las reclamaciones contra cobro de valorización en Vía al Mar

Peaje Papiros.jpeg
Caribe

Admiten demanda contra impuesto de valorización que cobrarán en Atlántico y Bolívar

Vía al Mar.jpeg
Caribe

Piden frenar cobro de valorización en vía al Mar hasta que haya fallo de Consejo de Estado

Peajes vía al mar.
Caribe

Interponen nueva demanda en contra del cobro de valorización a Atlántico y Bolívar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad