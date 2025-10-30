Estudiantes de Uniatlántico se declaran en paro indefinido y bloquean la vía al mar

Apostados sobre la vía al mar, a la altura de la sede norte de la Universidad del Atlántico, se encuentra un grupo de estudiantes de esta institución, bloqueando el paso de vehículos por este importante corredor que comunica a Barranquilla con Cartagena.

El bloqueo hace parte de las protestas que están liderando los universitarios para rechazar la reciente designación del abogado Leyton Barrios como rector de la Uniatlántico para los próximos cuatro años e, incluso, exigir también la salida de la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.

Javier Hernández, líder estudiantil, confirmó que a raíz de este inconformismo los universitarios se han declarado en paro indefinido desde este jueves, luego de que ocho facultades se mostraron a favor de este cese de actividades académicas.

"Tuvimos una asamblea estamentaria en donde nos decidimos por el paro indefinido hasta que, primero, Leyton Barrios renuncie; segundo, que también renuncie Angely Cordero a la representación estudiantil de la Universidad del Atlántico y, tercero, que el Ministerio de Educación Nacional se encargue de revisar las hojas de vida de cada uno de los candidatos y estas sean dadas a conocer", manifestó.



Se registra un bloqueo en la vía al mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena, por cuenta de una protesta de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes se han declarado en paro indefinido para exigir la renuncia del nuevo rector designado. #VocesySonidos pic.twitter.com/fKdqgnYck8 — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 30, 2025

Afectaciones de movilidad

Como consecuencia del bloqueo de los estudiantes, las personas que habitan o transitan por el corredor universitario se están viendo afectadas en su movilidad.

La comunidad asegura que ha tenido inconvenientes este jueves para poder llegar a sus casas, a sus lugares de trabajo e, incluso, para llevar y recoger a los niños que estudian en los colegios de la zona.

"La situación está complicada, estamos entre las protestas de los mismos estudiantes y el bloqueo de las vías de este importante sector, entonces sí sería bueno que las autoridades revisaran esta situación lo más pronto posible", expresó Alberto Cianci, líder de Villa Campestre.