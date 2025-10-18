En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Secretaria de Integración Social retoma actividades el lunes tras cinco días de bloqueo

Secretaria de Integración Social retoma actividades el lunes tras cinco días de bloqueo

Así lo informó la entidad tras entablar una mesa de diálogo con las organizaciones sociales que estaban bloqueando la entrada del edificio San Martin.

Edificio San Martín.
Foto: @RobertoAnguloS en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que retomará actividades este lunes después de que integrantes del Congreso de los Pueblos bloquearan el acceso al edificio San Martín, cede de la entidad durante cinco días. Por medio de mesas de diálogo entre representantes de los manifestantes y la SAE, se obtuvo una solución conjunta y pacífica para la finalización del bloqueo.

Es debido a este diálogo que se alcanzó el acuerdo correspondiente, el cual permitió el ingreso de los delegados al edificio para que se realizaran verificaciones, garantizando, de ese modo, el respeto, la mediación y la continuidad de las actividades institucionales de forma ordenada y segura.

Le puede interesar:

  1. 'Congreso de los pueblos'
    'Congreso de los pueblos'.
    Foto: Redes sociales
    Nación

    ONU Colombia sale en defensa de las protestas del llamado 'Congreso de los Pueblos'

La retoma de actividades incluye el reinicio de la atención para que más de 1.000 colaboradores puedan volver a sus labores. Además, desde la entidad hacen un llamado a la reflexión, asegurando que este tipo de bloqueos afectan directamente la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía.

Lea también:

  1. Gustavo Petro junto al alcalde Carlos Fernando Galán.
    Foto: Presidencia - Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Galán alertó a Petro sobre plan de intimidar a Bogotá antes de ataque a Embajada: esto le respondió

Es importante recordar que esta no fue la única entidad con bloqueos en el ingreso de sus instalaciones, también se presentaron en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, entre otros. También protestaron en las inmediaciones a la Embajada de Estados Unidos, la cual tuvo la intervención de la Fuerza Pública.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Secretaría de Integración Social

Sociedad de Activos Especiales SAS - SAE

Publicidad

Publicidad

Publicidad