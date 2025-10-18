Secretaria de Integración Social retoma actividades el lunes tras cinco días de bloqueo

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que retomará actividades este lunes después de que integrantes del Congreso de los Pueblos bloquearan el acceso al edificio San Martín, cede de la entidad durante cinco días. Por medio de mesas de diálogo entre representantes de los manifestantes y la SAE, se obtuvo una solución conjunta y pacífica para la finalización del bloqueo.

Es debido a este diálogo que se alcanzó el acuerdo correspondiente, el cual permitió el ingreso de los delegados al edificio para que se realizaran verificaciones, garantizando, de ese modo, el respeto, la mediación y la continuidad de las actividades institucionales de forma ordenada y segura.

La retoma de actividades incluye el reinicio de la atención para que más de 1.000 colaboradores puedan volver a sus labores. Además, desde la entidad hacen un llamado a la reflexión, asegurando que este tipo de bloqueos afectan directamente la prestación de los servicios sociales a la ciudadanía.

Es importante recordar que esta no fue la única entidad con bloqueos en el ingreso de sus instalaciones, también se presentaron en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, entre otros. También protestaron en las inmediaciones a la Embajada de Estados Unidos, la cual tuvo la intervención de la Fuerza Pública.