Galán alertó a Petro sobre plan de intimidar a Bogotá antes de ataque a Embajada: esto le respondió

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló detalles de la comunicación que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en medio de la tensión por los disturbios ocurridos durante la última semana en la capital. Según explicó, le advirtió directamente al jefe de Estado sobre la gravedad de la situación y la necesidad de actuar institucionalmente para proteger el orden público.

“Durante la semana, debo decir, tuve comunicación con el presidente de la República. El mismo jueves tuve comunicación con el Presidente en la Casa de Nariño y allí le manifesté: ‘Presidente, lo que está ocurriendo en Bogotá es grave, hay unos hechos de intimidación que evidentemente están organizados de manera muy bien planeada, y nosotros como instituciones tenemos la obligación de actuar para proteger a la ciudadanía y proteger el orden público’”, destacó Galán.

De acuerdo con el alcalde, la respuesta del presidente fue un llamado a privilegiar la vía del diálogo antes que la intervención de la fuerza pública. “El Presidente me manifestó: ‘Alcalde, privilegiemos el diálogo y no apelemos todavía al uso de la fuerza’”, explicó.

Galán señaló que, pese a ese lineamiento, la Administración Distrital se vio obligada a actuar el viernes durante los hechos ocurridos en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. “Eso tuvimos que hacerlo, como yo les dije ya, el viernes en la Embajada, pero lo solicitamos días previos en varias ocasiones”, indicó.



El mandatario local insistió en que la ciudad enfrentó una acción organizada para intimidar a la población, razón por la cual alertó a la Presidencia y pidió respuestas institucionales. Las investigaciones sobre lo ocurrido ya fueron puestas en manos de la Fiscalía General de la Nación.