Leyton Barrios, elegido como nuevo rector de la Universidad del Atlántico 2025- 2029

Es abogado egresado de la misma universidad que ahora dirigirá y recientemente se desempeñó como secretario de Educación del Atlántico.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

El abogado Leyton Barrios fue nombrado como rector de la Universidad del Atlántico, luego de la puja que durante 17 días tuvo en suspensión esta elección que confrontó a la casa Char con el Gobierno, saliera finalmente a favor del grupo local.

Su designación se dio, luego de que cinco de los nueve miembros del consejo superior votaran este lunes al mediodía, tras haber sido citados desde las 8:00 de la mañana para deliberar la selección de un rector.

No obstante, la jornada se desarrolló en medio de discusiones, pues unos sectores reclamaban esperar por la respuesta de la Procuraduría ante las recusaciones presentadas por el presunto no cumplimiento del perfil por parte de Barrios, quien supuestamente habría presentado documentos falsos sobre su experiencia laboral como docente en la Corporación Universitaria Americana.

Pese a esto, la reunión continuó, lo que obligó que cuatro de los nueve miembros de levantaran de la mesa, entre los que se encontraban el representante de los exrectores, la representante de Presidencia, el representante de los docentes y del Ministerio de Educación.

Sin embargo, al tener cinco de los nueve votos, el del gobernador Eduardo Verano; el del representante de los egresados; de la representante de los estudiantes; de gremios y del representante de las directivas académicas. Con esto pudieron cumplir con la elección, lo que llevó a que resultaran Leyton Barrios como ganador.

Leyton Barrios es abogado egresado de la Universidad del Atlántico, quien se desempeñó como representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.

