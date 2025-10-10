Consejo Superior de la Universidad del Atlántico sesiona para elegir rector

La mañana de este viernes empezó la decisiva sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en medio de un tenso ambiente en las instalaciones de la Gobernación, donde las autoridades han extremado las medidas de seguridad y mantienen restringido el acceso al edificio con vallas y personal de la Policía, ante el riesgo de que haya alteraciones al orden público por inconformismos en torno a la jornada.

La agenda del día parece que se extenderá por horas, pues primero el Consejo tendrá que resolver una serie de recusaciones y los cinco candidatos también deberán hacer una presentación de unos 20 minutos cada uno, antes de dar lugar a la esperada votación.

Y mientras en el piso 12 de la Gobernación, los miembros del Consejo Superior se reúnen para elegir al que será el próximo rector de la Uniatlántico, a las afueras permanece un grupo de estudiantes a la expectativa de la decisión.

Los jóvenes, en su mayoría simpatizantes del actual rector Danilo Hernández que está buscando su reelección, se han apostado desde bien temprano con enormes pancartas y megáfonos para manifestar su apoyo.



"Hacemos un llamado a los consejeros superiores a que respeten el mandato estudiantil y profesional, incluso, reitero lo que dijo el presidente Gustavo Petro en el caso de la Universidad Nacional: la consulta debe respetarse, entonces el llamado que hacemos es al respeto a la democracia, a la transparencia y la coherencia", manifestó Samuel Velázquez, estudiante.

Y es que, más allá de lo académico, la definición del nuevo líder de la Uniatlántico es vista como una disputa de fondo sobre quién controla la institución.

La movida más reciente fue protagonizada por Wilson Quimbayo y Álvaro González, quienes anunciaron una alianza con la que esperan ganar fuerza frente a los demás competidores en la contienda.

Con esta unión, los dos aspirantes intentan posicionarse por encima de sus contrincantes: el actual rector Danilo Hernández, Leyton Barrios, quien ocupó el tercer lugar en las elecciones universitarias, y Alcides Padilla.