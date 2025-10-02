Ordenan suspender elecciones a rector de la Uniatlántico por desmanes que deja heridos

Fuertes desmanes registrados en medio de la fila para el ingreso al punto de votación habilitado en la sede principal de la Universidad del Atlántico, deja a varios estudiantes heridos, lo que motivó al ministro de Educación Daniel Rojas a ordenar la suspensión de la jornada.

Al parecer, varias riñas registradas en medio de la fila ocasionaron una gran aglomeración junto a un ventanal de vidrio que estaba cerca a la puerta de acceso al recinto donde votaban. Ese vidrio, que en un inicio sirvió como barrera de contención para evitar el ingreso de los jóvenes, terminó cediendo y se vino abajo, lo que ocasionó que cientos de cristales terminaran en el suelo hiriendo a una decenas de votantes que tuvieron que ser asistidos por el equipo de Defensa Civil que estaba en el punto.

Además, un grupo de hombres encapuchados fueron grabados mientras ingresaban a la universidad para lanzar insultos contra varios de los que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín anunció a través de su cuenta de X que ordenaba la suspensión de la jornada. "He ordenado de manera inmediata, la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad, ello para garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección", expuso en la red social.



No obstante, Blu Radio conoció que a pesar de esta orden, la jornada de votación continuó desarrollándose, por lo que la comunidad está a la expectativa de que la rectora encargada Mary Luz Stevenson acate la orden.