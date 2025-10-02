En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ordenan suspender elecciones a rector de la Uniatlántico por desmanes que deja heridos

Ordenan suspender elecciones a rector de la Uniatlántico por desmanes que deja heridos

La jornada de votaciones se desarrolló en medio de tensos encuentros, en los que se permitió el ingreso de encapuchados que estaban intimidando a los votantes.

uniatlantico.jpg
Ingreso desordenado al punto de votación.
Suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Fuertes desmanes registrados en medio de la fila para el ingreso al punto de votación habilitado en la sede principal de la Universidad del Atlántico, deja a varios estudiantes heridos, lo que motivó al ministro de Educación Daniel Rojas a ordenar la suspensión de la jornada.

Al parecer, varias riñas registradas en medio de la fila ocasionaron una gran aglomeración junto a un ventanal de vidrio que estaba cerca a la puerta de acceso al recinto donde votaban. Ese vidrio, que en un inicio sirvió como barrera de contención para evitar el ingreso de los jóvenes, terminó cediendo y se vino abajo, lo que ocasionó que cientos de cristales terminaran en el suelo hiriendo a una decenas de votantes que tuvieron que ser asistidos por el equipo de Defensa Civil que estaba en el punto.

Además, un grupo de hombres encapuchados fueron grabados mientras ingresaban a la universidad para lanzar insultos contra varios de los que se encontraban en el lugar.

Lea también:

  1. Albeds Jesús Revilla Maza.png
    Albeds Jesús Revilla Maza, víctima fatal.
    Alcaldía de Soledad
    Caribe

    Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

  2. Nalfi Esther Blanco Olmos, asesinada.png
    Nalfi Esther Blanco Olmos, víctima de feminicidio.
    Suministrada
    Caribe

    Presunto feminicida de docente en Sabanalarga, Atlántico, quedó libre por vencimiento de términos

Ante esta situación, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín anunció a través de su cuenta de X que ordenaba la suspensión de la jornada. "He ordenado de manera inmediata, la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad, ello para garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección", expuso en la red social.

No obstante, Blu Radio conoció que a pesar de esta orden, la jornada de votación continuó desarrollándose, por lo que la comunidad está a la expectativa de que la rectora encargada Mary Luz Stevenson acate la orden.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Atlántico

Universidad del Atlántico

Daniel Rojas

Publicidad

Publicidad

Publicidad