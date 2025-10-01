Hallan sin vida a joven que fue arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

Hasta un sector conocido como 7 de Agosto en el municipio de Soledad, Atlántico, debieron llegar unidades de la Defensa Civil en las últimas horas para hallar el cuerpo sin vida de Albeds Jesús Revilla Maza, joven de 15 años que lamentablemente fue arrastrado por las aguas del arroyo Platanal, justo cuando se encontraba con sus amigos durante la tormenta del pasado domingo.

Desde la Alcaldía de Soledad enviaron sus condolencias y prometieron acompañamiento psicosocial a la familia afectada, la cual denuncia que ellos mismos debieron ir hasta la casa de uno de sus amigos para enterarse de lo sucedido, pues estaban alertados al ver que Albeds no respondía a las llamadas de su teléfono.

“Él salió a entrenar en el parque ubicado en el barrio Villa Adela con varios de sus compañeros. Ellos hacen allí ejercicio y esas cosas. Al parecer, los sorprendió el aguacero y se fueron a bañar por las cercanías al Polideportivo. Dicen los amiguitos que se lo llevó el arroyo y que no pudieron hacer nada”, declaró Marlyn Gómez, madrastra de la víctima.

La tristeza también la siente su padre Albeds Revilla, quien lo recordará como un buen muchacho que siempre lo ayudaba mucho.



“Un niño muy tranquilo, se la pasaba viendo su teléfono, a veces me iba a ayudar en el trabajo y de vez en cuando agendaba con sus amigos para entrenar en el parque. Le gustaba mucho hacer ejercicio, barras, flexiones y esas cosas. Estaba en noveno grado de bachillerato, un chico de 15 años”, apuntó su papá.

Finalmente, desde la Alcaldía de Soledad pidieron a los padres de familia que aumenten la vigilancia hacia sus hijos y, en lo posible, evitar que estos se acerquen a sitios que representen peligros para sus vidas.