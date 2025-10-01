Presunto feminicida de docente en Sabanalarga, Atlántico, quedó libre por vencimiento de términos

La tarde de este lunes salió en libertad del Centro de Detención Transitorio Las Estrellas, ubicado en Barranquilla, Jorge Leonardo Piña Rodríguez, el hombre señalado como el presunto feminicida de la docente Nalfi Esther Blanco Olmos, quién fue asesinada en noviembre de 2024 en su casa ubicada en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Esto luego de que el juez segundo promiscuo municipal de Sabanalarga le concediera libertad por vencimiento de términos, al considerar que se expiró el tiempo para iniciar el juicio oral.

Nataly Blanco, hermana de Nalfi, cuestiona que la audiencia se realizara sin la presencia del delegado de la Procuraduría ni el personero municipal y que la Fiscalía no presentara recursos para apelar la decisión.

“Tuvimos audiencia de vencimiento de términos y no se presentó ni la Procuraduría ni la personería a la audiencia. El juez de garantías tomó la decisión solo sin estar ellos. Y la fiscalía, cuando le preguntaron, no hizo ningún comentario al respecto. El juicio empieza el 10 de octubre, por eso es que no entendemos cómo un juez de garantía lo deja libre si llevamos a empezar el juicio, sobre todo cuando se sabe que hubo dilaciones por parte del abogado defensor de Jorge”, expresó Nataly Blanco.



Nalfi fue asesinada el 30 de noviembre en medio de una violenta discusión con su expareja, quien la empujó y ocasionó que se golpeara la cabeza y luego la habría asfixiado con sus manos. El señalado feminicida huyó del lugar, sin embargo posteriormente se entregó a las autoridades.

Para los familiares de la docente, esta decisión constituye un revés para la justicia y envía un mensaje doloroso para todas las mujeres víctimas de violencia en el país, por lo que exigen a las exigen a las autoridades competentes revisar este caso con el rigor que merece.