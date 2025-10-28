Siete facultades de Uniatlántico se declaran en paro en rechazo al nuevo rector

En la Universidad del Atlántico siete facultades se declararon en paro y otras dos tendrán flexibilidad académica en señal de protesta contra la designación del abogado Leyton Barrios como rector de la institución para el periodo 2025-2029.

José Marchena, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Uniatlántico, asegura que el rechazo a esta elección es por la presunta falta de requisitos por parte de Barrios para asumir esta rectoría. Insisten en que el Consejo Superior eligió pasando por encima de las peticiones que hizo la comunidad estudiantil.

"Estamos exigiendo la renuncia de Leyton Barrios y verdaderas garantías de transparencia en este proceso. Estaremos definiendo de qué manera nos movilizaremos, protestaremos, haremos nuestros ejercicios de visibilizar ante los diferentes organismos todo este tipo de denuncias que estamos elevando como estamento estudiantil", expresó Marchena.

El sindicato de maestros también convocó a una Asamblea general de profesores de la Universidad del Atlántico para este miércoles, a las 9:00 de la mañana en la sede norte. Allí, analizarán la situación de anormalidad académica expresada en la declaración de paro y la designación de Barrios, la cual consideran que tendría vicios de nulidad por incumplir los requisitos exigidos para tal efecto.



El sindicato asegura que “esta situación de incertidumbre académica ad-portas de finalizar el semestre académico se profundiza porque el Consejo Superior no atendió las recomendaciones de la Subdirección de Inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, y tampoco permitieron a los otros aspirantes presentar la sustentación del Plan gestión, reglamentada en la convocatoria de designación a Rector”.