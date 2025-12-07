Transportadores alertan mal estado de vías en Antioquia: piden intervención del Gobierno

El departamento de Antioquia se encuentra en máxima alerta debido al estado de varias vías que son de vital importancia para la comunidad y que hoy tiene en jaque a transportadores debido a que se han convertido en trochas intransitables para cualquier tipo de vehículo. Es el caso de la Troncal de Occidente en el sector entre Yarumal y Tarazá que se convirtió en una pesadilla para los conductores.

Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, indicó que la preocupación es máxima debido al notorio deterioro de la vía y a que, por ahora, no hay compromiso por parte de ninguna autoridad para poder mejorar las condiciones de la vía de importancia nacional a cargo de Invías.

"Hay baches, puntos críticos, fallas geológicas que a través del tiempo se han presentado, pero los recursos que esta institución asigna para el mantenimiento de este importante corredor pues son ineficientes, teniendo presente que se cuentan con dos peajes que recaude esta entidad", indicó.

Pero no es la única vía que está en el ojo del huracán, ya que en la Medellín - Bogotá se han reportado en las últimas semanas afectaciones en diferentes tramos como, por ejemplo, en el kilómetro 14 de la autopista en donde un talud de 200 metros de altura amenaza con el cierre de la importante vía de carácter nacional.



El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, aseguró que en conjunto con la concesión de la autopista se están realizando las labores de vigilancia y prevención en el lugar del talud para evitar que el material rocoso caiga a la vía Medellín - Bogotá y esto genere un cierre preventivo.

"Causa deslizamientos, caída de rocas, caída de tierra. Devimel, que es la concesión encargada de la autopista Medellín-Bogotá, ha tenido precaución, viene organizando el talud, perfilando, haciendo el manejo contigo y el monitoreo", indicó.

Por ahora el pedido de los transportadores y de la comunidad en todo el departamento de Antioquia es que las autoridades se metan la mano al dril y por fin se hagan las reparaciones necesarias para que el tránsito por estas vías sea seguro para las millones de personas que usan estos corredores para entrar y salir de la región.