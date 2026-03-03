Condena de 20 años a psiquiatra que drogaba y abusaba de sus pacientes

La Justicia marroquí condenó a 20 años de cárcel a un psiquiatra que abusaba de sus pacientes y lideraba una trama que incluía tráfico y consumo de drogas, en un caso en el que hay otros seis acusados.

La sentencia, dictada en la noche del lunes por un tribunal de la ciudad de Fez, cierra un largo proceso abierto por tráfico de drogas y trata de personas. El psiquiatra, que ejercía en una clínica privada de la ciudad, ha sido condenado a 20 años y al pago de una multa de unos 20.000 euros por agresión sexual a pacientes psicológicamente vulnerables, según el diario digital le360.

Las víctimas fueron incitadas al consumo de droga y agredidas sexualmente por el psiquiatra, que encabezaba una red en la que participaban, entre otros, su primo -que se encargaba de suministrar las drogas-, un enfermero, el dueño de un riad (hotel) en Fez y un fotógrafo.

La investigación comenzó con la denuncia de la esposa del médico, que al revisar el móvil del marido descubrió vídeos incriminatorios. Además del psiquiatra, la justicia ha condenado a penas de entre cinco años y seis meses de prisión al resto de los acusados en la trama y al pago de indemnizaciones a las víctimas.

