Blu Radio  / Judicial  / Condena de 20 años a psiquiatra que drogaba y abusaba de sus pacientes

Condena de 20 años a psiquiatra que drogaba y abusaba de sus pacientes

La investigación comenzó con la denuncia de la esposa del médico, que al revisar el celular del marido descubrió videos de los abusos.

