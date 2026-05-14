Lili Pink seguirá funcionando pese a operación de extinción de dominio, dice gerente interventor

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tomado el control de Fast Moda, la empresa matriz que opera las reconocidas marcas Lili Pink, Joy y Lily Beauty, tras un proceso de extinción de dominio derivado de investigaciones por presunto lavado de activos y contrabando

Sebastián Ulchur, designado como el nuevo representante legal e interventor del grupo, aseguró que el principal objetivo bajo la administración estatal es garantizar la supervivencia de la compañía y sus puntos de venta.



Continuidad de la operación y el reto de los pagos

A pesar de la incertidumbre que rodea el proceso judicial contra los antiguos propietarios, Ulchur fue enfático al confirmar que las más de 500 tiendas relacionadas con la marca continuarán abiertas al público. "Claro que sí. A pesar de que es un gran desafío, definitivamente el objetivo es mantener la operación sin ninguna solución de continuidad", afirmó el gerente en entrevista con Mañanas Blu.

Uno de los mayores retos inmediatos ha sido la normalización de los medios de pago. Debido a las medidas cautelares, las cuentas bancarias de la sociedad fueron embargadas, limitando inicialmente las transacciones al dinero en efectivo.

No obstante, el interventor señaló que están a pocos días de reactivar los datáfonos una vez los bancos concluyan sus procesos de debida diligencia: "En este momento estamos recibiendo efectivo y yo creo que estamos a unos días, ojalá un par solamente en donde ya queden activadas las adquirencias".



El repunte en ventas y la solidaridad de los clientes

Curiosamente, la intervención no ha ahuyentado a los compradores; por el contrario, se ha registrado un fenómeno de ventas inusual. Ulchur describió la situación actual como un "pequeño diciembre", donde el público se ha volcado a las tiendas ya sea por temor al cierre o por un sentimiento de apoyo.

"Siento que la gente se ha volcado a apoyarnos. Algunos tal vez de una manera nerviosa y queriendo abastecerse y creyendo que de pronto se puede acabar el negocio, pero otros también con esa solidaridad que necesitamos tanto", explicó.

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El gerente también hizo un llamado a la confianza, comparando la situación con movimientos de apoyo previos a empresas nacionales. "Requiero de la solidaridad de todos ustedes. ¿Por qué? Porque de las compras que ustedes hacen, cada uno de los colaboradores, proveedores y todo este ecosistema que funciona puede seguir adelante", manifestó, haciendo referencia a la importancia de mantener el flujo de caja para evitar un "camino nefasto" para la organización.

El interventor aseguró que los pagos de nómina y a proveedores se están realizando puntualmente a través de entidades financieras que ya dieron su aval tras las revisiones de rigor.

Escuche aquí la entrevista: