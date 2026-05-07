SAE inició desalojo de iglesia cristiana que funcionaba en edifico de Titos Bolos en Barranquilla

Desde las 7 de la mañana, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, con el acompañamiento de la Policía, el Ejército, la Defensoría del Pueblo y el ICBF, empezaron el despliegue a las afueras del edificio de Titos Bolos, en medio del operativo para llevar a cabo el desalojo del predio de 4.533 metros cuadrados donde desde hace 29 años funciona la iglesia Cristiana Vida Abundante.

Las afueras del sitio se llenaron de feligreses, quienes con cantos cristianos y pancartas se opusieron a la entrega del predio. Aun así, a las 9 de la mañana la SAE ingresó al edificio para adelantar la diligencia oficial de desalojo.

De acuerdo con la SAE, la orden de desalojo se produce luego de comprobarse una ocupación irregular prolongada, ya que la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia Iglesia Abundante incumplió con el pago de arriendos, acumulando una deuda que supera los $2.227 millones.

Dice la Sociedad de Activos Especiales que los miembros de la iglesia, además, ocuparon dos locales que no estaban establecidos en el contrato, sin ningún tipo de autorización.



Vale recordar que este inmueble pasó a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio al grupo Nasser Arana.

El abogado Julio Alejandro Maya, de la defensa de la iglesia, indica que un acto administrativo les quitó la posibilidad de poder apelar la decisión de desalojo: “La iglesia queda sin la posibilidad de interponer ningún recurso y, con base en el artículo 29 constitucional, ejercer el derecho a la defensa”, explica el abogado.

Luego, la SAE también adelanta acciones judiciales para recuperar la deuda acumulada “en favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)”.

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Este predio entra en la lista de propiedades que serán subastadas en Barranquilla. El inmueble de Titos Bolos saldrá al mercado por un valor de más de $14.000 millones.