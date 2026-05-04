Previo a subasta, la SAE ordena el desalojo de ‘Titos Bolos’ en el norte de Barranquilla

A partir del próximo 7 de mayo, la Sociedad de Activos Especiales tiene prevista una gran subasta de predios en Barranquilla, entre los que figura el inmueble de Titos Bolos, el cual deberá ser desalojado esta misma semana para ser subastado por más de 14.000 millones de pesos.

En el lugar funciona la iglesia Vida Abundante, sin embargo, esta deberá retirarse del predio en los próximos días tras la orden que emitió la SAE, muy a pesar de que una jueza había suspendido de manera provisional cualquier acto de desalojo hasta que haya una decisión de fondo frente a la tutela interpuesta por la mencionada iglesia.

Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE, explicó que la orden de desalojo se da “luego de verificar que la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, Iglesia Vida Abundante, continuó ocupando el predio, pese a la terminación de los contratos de arrendamiento el 10 de noviembre de 2025, situación que se mantuvo sin respaldo legal durante más de cinco años”.

A esto se suma, según indicó la funcionaria, a una multimillonaria deuda acumulada por concepto de arrendamiento entre 2020 y abril de 2026.



"Este desalojo obedece a la necesidad de frenar un detrimento patrimonial evidente. Más de 2.200 millones en canos de arrendamiento sin pagar y otros incumplimientos al contrato inicialmente firmado con el hoy ocupante irregular. De esta manera, la SAE atiende la obligación de proteger los recursos bajo nuestra administración para garantizar que estos bienes cumplan con su función económica y social", informó Jiménez.

Agregó que “los ocupantes ampliaron de manera irregular el uso del inmueble, pasando de dos locales autorizados a cuatro (locales 2, 3, 4 y 5), sin contar con contrato vigente ni autorización”.

Luego, la SAE ahora también adelanta acciones judiciales para recuperar la deuda acumulada “en favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)”.