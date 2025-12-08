Autoridades en Antioquia usan inhibidores y control de comercio para frenar ataques con drones

El reciente ataque con drones a una vivienda en zona rural de Remedios por parte de grupos armados y que habría producido el desplazamiento de varias familias, ha generado preocupación en las autoridades de Antioquia frente a la implementación de este tipo de estrategias por parte de los ilegales contra la fuerza pública y la misma población civil.

Esto ha llevado a la fuerza pública a adoptar una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país. Así lo indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento, quien aseguró que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.

Entre las disposiciones Rico indicó que se encuentra tanto el aumento en la recolección de información como la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, aunque reconoció que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.

"Sabemos que lo que están utilizando ahorita las estructuras criminales no es cualquier dron, son drones que vienen certificados, que vienen con incremento en autonomía de vuelo y con incremento de peso para ser llevado estos elementos artefactos explosivos", señaló.



Otra de las estrategias que reveló Rico se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien explicó que su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, destacó que avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.

"Aquí lo que hacemos es simplemente la investigación de estos elementos que han sido encontrados una vez se presentan las acciones criminales y los trabajos que nos permite a policía judicial con inteligencia, momentos antes de verificar las personas que traen partes, los datos de las personas que ingresan estos elementos al país, y es lo que nos permite abordar el elemento investigativo", indicó.

Organizaciones sociales en el departamento han alertado sobre la creciente tendencia de los grupos armados para utilizar estas formas de combate que son mucho más letales y comprometen un menor número de personal, además de la amplia oferta de estos dispositivos en el mercado por su acelerado desarrollo tecnológico.