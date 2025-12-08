Investigan a directora (e) del Museo Nacional por reproducir video del paro 2021

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la directora encargada del Museo Nacional de Colombia, Katia Cecilia González Martínez, por el presunto uso irregular de imágenes relacionadas con el paro nacional dentro de una exposición artística.

La indagación también cobija a la curadora del evento, Sandra Carolina Chacón Bernal, y a Alejandra Sarria Molano, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El caso está relacionado con la exposición temporal ‘El Mundo al Revés’, presentada en noviembre pasado en la Casa Museo Guillermo León Valencia, en Popayán, durante la versión 47 del Salón Nacional de Artistas.

Según la Procuraduría, una de las piezas exhibidas fue la proyección titulada ‘Secuestro cultural por la dignidad caucana’, en la que se mostraban imágenes de personas arrastrando por las calles el busto del expresidente Guillermo León Valencia, un hecho ocurrido el 1 de mayo de 2021 en medio de los disturbios del paro nacional.



Ese busto, declarado bien de patrimonio histórico y cultural, fue hurtado durante esos hechos, razón por la cual la Fiscalía adelanta una investigación por hurto calificado. La exhibición de dichas imágenes, advierte la Procuraduría, podría constituir una falta disciplinaria. Como parte de la indagación, el órgano de control solicitó al Museo Nacional un informe detallado sobre las acciones adelantadas para la preparación y desarrollo de la exposición.

Con esta investigación preliminar, la Procuraduría busca establecer la veracidad de los hechos, determinar si las funcionarias incurrieron en una falta disciplinaria o si actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.