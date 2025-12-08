En vivo
Judicial  / Investigan a directora (e) del Museo Nacional por reproducir video del paro 2021

Investigan a directora (e) del Museo Nacional por reproducir video del paro 2021

La Procuraduría indaga posibles irregularidades en la muestra ‘El Mundo al Revés’, presentada en Popayán, donde se proyectaron imágenes del arrastre del busto del expresidente Guillermo León Valencia durante el paro nacional de 2021.

