Policía incauta más de una tonelada de cocaína del Cartel de Jalisco en Cartagena

El cargamento del Cartel de Jalisco estaba oculto en maquinaria industrial y tenía como destino México. En lo corrido del año van 328 toneladas de cocaína incautadas en el país.

Foto: captura de pantalla
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 25, 2025 11:14 a. m.

En un operativo realizado en Cartagena, la Policía incautó un total de 1.015 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de una máquina electromagnética usada en minería para separar metales. Según las autoridades, la droga pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación y tenía como destino la ciudad de Tecámac, en México.

El director de la Policía, general Carlos Triana, explicó que el hallazgo hace parte de la ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales. Con esta incautación se evitó la comercialización de cerca de 2,5 millones de dosis, cuyo valor en el mercado negro ascendería a 14 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que el cargamento fue detectado gracias a labores de inteligencia e inspección en coordinación con agencias internacionales, lo que permitió identificar el uso de maquinaria industrial como fachada para el tráfico de estupefacientes, una modalidad que, según la Policía, refleja el nivel de sofisticación de las organizaciones narcotraficantes que operan en alianza con carteles extranjeros.

De acuerdo con el balance oficial, en lo corrido de 2025 la Policía ha logrado la incautación de 328 toneladas de cocaína, en operaciones desarrolladas en diferentes regiones del país y en coordinación con agencias internacionales.

