Policía incauta más de una tonelada de cocaína del Cartel de Jalisco en Cartagena

En un operativo realizado en Cartagena, la Policía incautó un total de 1.015 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de una máquina electromagnética usada en minería para separar metales. Según las autoridades, la droga pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación y tenía como destino la ciudad de Tecámac, en México.

El director de la Policía, general Carlos Triana, explicó que el hallazgo hace parte de la ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales. Con esta incautación se evitó la comercialización de cerca de 2,5 millones de dosis, cuyo valor en el mercado negro ascendería a 14 millones de dólares.

¡𝗖𝗔𝗘 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗖𝗔𝗜́𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗝𝗔𝗟𝗜𝗦𝗖𝗢! En Cartagena, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, incautamos 1.015 kilos del alcaloide, ocultos en una máquina electromagnética, utilizada en minería para separar… pic.twitter.com/hNhOjxPLBf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 25, 2025

Las autoridades señalaron que el cargamento fue detectado gracias a labores de inteligencia e inspección en coordinación con agencias internacionales, lo que permitió identificar el uso de maquinaria industrial como fachada para el tráfico de estupefacientes, una modalidad que, según la Policía, refleja el nivel de sofisticación de las organizaciones narcotraficantes que operan en alianza con carteles extranjeros.

De acuerdo con el balance oficial, en lo corrido de 2025 la Policía ha logrado la incautación de 328 toneladas de cocaína, en operaciones desarrolladas en diferentes regiones del país y en coordinación con agencias internacionales.