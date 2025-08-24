Destruyen megalaboratorio de cocaína en El Tambo, Cauca, avaluado en $20 mil millones

En un operativo conjunto, la Fuerza Pública desmanteló, en zona rural de El Tambo, Cauca, uno de los megalaboratorios de cocaína más grandes detectados en el país en el último año. La acción fue llevada a cabo por tropas de la Tercera División del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía.

El complejo ilegal estaba bajo control del grupo armado organizado residual ‘Carlos Patiño’, al servicio del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’. Según las autoridades, allí se producían hasta cuatro toneladas de cocaína mensuales, destinadas a carteles internacionales con rutas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

El laboratorio estaba conformado por 14 instalaciones que funcionaban como centros de procesamiento, almacenamiento y cristalización de la droga. Durante la operación se incautaron 1,1 toneladas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, tres toneladas líquidas en suspensión y 14 kilogramos de base de coca.

Además, fueron decomisados más de 5.000 galones de insumos químicos, maquinaria y equipos de alto valor utilizados para el funcionamiento de este complejo criminal. El golpe, según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta de X, representa pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos para las finanzas de la estructura ilegal.

El jefe de cartera también aseguró que este complejo abastecía de manera directa las finanzas de alias ‘Iván Mordisco’, permitiendo la articulación con carteles de narcotráfico internacionales. “Cada laboratorio destruido es menos droga en las calles y menos recursos para sostener la violencia de los grupos armados”, escribió.

Por su parte, el Ejército resaltó que el operativo no solo afecta la producción, sino también la cadena logística del narcotráfico, pues desde esta infraestructura se coordinaba el envío de cocaína hacia diferentes puertos del Pacífico colombiano, con destino al exterior.

El hallazgo y posterior destrucción del laboratorio se dio en el marco de labores de inteligencia coordinadas dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, diseñado para desarticular economías ilícitas en el sur del país.

Con este golpe, las autoridades aseguran que se debilita significativamente la capacidad de producción y exportación del GAO-r ‘Carlos Patiño’, uno de los bastiones de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano.