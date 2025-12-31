En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Niegan libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz por caso de corrupción en la UNGRD

Niegan libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz por caso de corrupción en la UNGRD

Aunque en el caso concreto han transcurrido 342 días desde el 24 de enero, fecha en la que se presentó la acusación contra Sandra Ortiz, la juez precisó que del total de ese tiempo deben descontarse 170 días atribuibles a actuaciones de la defensa.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Foto: X @SandraOrtizN
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad