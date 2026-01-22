Niegan archivo del caso de presunto acoso laboral de exgerente de Hospital General de Medellín

La Procuraduría negó el archivo de la investigación y ordenó nuevas pruebas en el caso de presunto acoso laboral que compromete al exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba. Los hechos están relacionados con la reubicación de un ingeniero informático que quedó sin funciones ni evaluación de desempeño por dos años.

Luego de que el pasado 10 de septiembre la Procuraduría General asumiera el control preferente de la investigación por presunto acoso laboral contra el exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Cordoba, en los últimos días se han producido avances en el proceso disciplinario.

Y es que en medio de la indagación que inicialmente abrió la Personería de Medellín por el caso de Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, un ingeniero informático del centro asistencial, aún el Ministerio Público tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de archivo de la investigación realizada parte de la defensa del exdirectivo del centro asistencial.

A través de un reciente auto la pretensión fue rechazada, es decir, el proceso continuará, pero además la Procuraduría ordenó pruebas documentales y testimoniales por parte de funcionarios del centro asistencial que en su momento pudieron conocer el caso.



La situación puntual con Toro Pastor se habría derivado de la autorización que el entonces gerente Córdoba dio para que fuera reubicado en un puesto que requería un ingeniero biomédico y que por eso lo dejó sin funciones asignadas y sin evaluación de desempeño durante el segundo semestre de 2020, todo el año 2021 y el primer semestre de 2022.

En el auto la Procuraduría también solicitó la cadena íntegra de correos electrónicos intercambiada con la presunta víctima sobre sus solicitudes, manuales de funciones, reglamentos internos o esquemas de planta de personal vigentes para el año 2020, el protocolo o manual institucional para la evaluación del desempeño de servidores provisionales o de libre nombramiento y remoción, además si durante su desempeño como gerente Córdoba llegó a tener otras quejas formales por acoso laboral que hubieran derivado en la apertura de investigación disciplinaria o sanción.