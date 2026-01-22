En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Niegan archivo del caso de presunto acoso laboral de exgerente de Hospital General de Medellín

Niegan archivo del caso de presunto acoso laboral de exgerente de Hospital General de Medellín

Los hechos están relacionados con la reubicación de un ingeniero informático que quedó sin funciones ni evaluación de desempeño por dos años.

