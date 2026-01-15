Vuelve y juega: por segunda vez en esta alcaldía cambia gerente del Hospital General de Medellín

Luego de pronunciamientos en las redes sociales, como el del sindicato SintraHGM, el propio alcalde Federico Gutiérrez confirmó la salida de la doctora María del Pilar Duque, quien se desempeñaba como gerente del Hospital General de Medellín desde abril del 2025.

A través de una carta del 14 de enero, la directiva manifestó que este centro asistencial es un pilar para la salud pública de la capital antioqueña y dio gracias al personal de la institución.

A la par, tras oficializar su salida, el mandatario destacó que pese a la crisis del sector salud y la situación financiera del centro asistencial, durante su gestión se aumentaron las ayudas diagnósticas en 46%, las atenciones a los pacientes en urgencias en 39%, las cirugías en 31% y las altas hospitalarias en 34%.

"Quiero darle las gracias a la doctora María del Pilar. Desearle éxitos en sus labores futuras y, además, también seguro, con la esperanza de que pueda seguir acompañándonos en otra labor dentro de todo el equipo de salud de la alcaldía para que soportemos todos juntos la crisis del sector salud en el país", indicó. Frente a las razones de su salida, defendió que no se debe a razones éticas y que tanto para este caso como el de la anterior directiva se les presentaron buenas oportunidades profesionales.



Gutiérrez indicó que a pesar de la crisis grave del sector salud en el país, durante estos dos años la Alcaldía de Medellín ha invertido allí, de recursos directos, 210.000 millones de pesos.

También destacó que en los próximos anunciarán a la persona que asumirá la gerencia, es decir, la tercera persona en hacerlo durante su gobierno, pues la primera fue Claudia Arenas, que solo duró seis meses.

Por su parte, SintraHGM expresó preocupación por la salida inmediata de la gerente, al considerar que se trata de una decisión que genera incertidumbre administrativa y pone en riesgo los avances logrados en procesos de estabilización institucional.

Por ello, a través de un comunicado pidió que la próxima designación garantice una gestión técnica y transparente, y anunció que mantendrá su labor de vigilancia, al advertir que el cambio podría afectar la sostenibilidad del hospital y la continuidad de su proyecto institucional.

