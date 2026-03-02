En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EEUU dice que sus tres cazas fueron derribados por "fuego amigo" kuwaití

EEUU dice que sus tres cazas fueron derribados por "fuego amigo" kuwaití

"Durante un combate activo —que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones—, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informó el Centcom en un comunicado sobre el incidente con tres cazas F-15E Strike Eagle que participaban en la llamada Operación Furia Épica contra Irán.

Avion-EEUU-Iran.jpg
Aviones derribados
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de mar, 2026

