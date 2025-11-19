Formulan cargos a funcionario de la Alcaldía de Medellín por presunto acoso laboral y sexual

La Personería Distrital de Medellín formuló cargos contra un funcionario de la Secretaría de Movilidad de Medellín por presunto acoso laboral y sexual contra una agente de tránsito, a quien amenazó con publicar fotos íntimas, si terminaba su relación con él.

De acuerdo con la información oficial, Manuel Vallejo Atehortúa habría incurrido en conductas de acoso laboral y sexual contra una agente de tránsito, también funcionaria pública, con quien sostenía una relación sentimental.

Presuntamente, el disciplinado habría extorsionado y acosado sexualmente a la mujer para evitar que terminara la relación, amenazándola con publicar fotos íntimas de ambos.

La personera delegada de Medellín, Teresita Serna, señaló además que el funcionario habría utilizado su posición de poder para intentar trasladar a la agente de tránsito a otra área sin justificación.



"Utilizó su posición dominante para intentar cambiarla, sin justificación alguna, del área de trabajo, ocasionándole a ella un mal ambiente laboral. Al funcionario público le fueron formulados los cargos de presunto acoso laboral y sexual e incumplimiento de deberes, lo que constituye una falta gravísima a título de dolo", aseguró Serna.

Según la Personería de Medellín, Manuel Vallejo Atehortúa se desempeñó en el 2022 como Supervisor de Servicios S-19, encargado de la Presencia B de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El proceso será remitido al área de Decisión Disciplinaria de la Personería Distrital, donde continuará su trámite para garantizar el debido proceso.