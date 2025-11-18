Preocupante: Medellín superó los 300 homicidios en el 2025, 17 casos más que en 2024

Una de las mayores preocupaciones que tiene la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá es el incremento de homicidios durante el 2025, ya que a la fecha se han reportaron 17 muertes violentas más que el año anterior. A pesar de que el aumento llegó a rozar el 30 %, la cifra actual del 6 % no deja de generar alertas entre las autoridades locales.

El último caso ocurrió en la barrio La Hondonada donde el CTI de la Fiscalía General de la Nación hizo la inspección técnica del cadáver de Juan Manuel Franco Sierra, un hombre de 24 años que fue asesinado con arma de fuego. Las versiones preliminares indican que la víctima fue llevada hasta un centro asistencial en donde falleció minutos después a causa de la gravedad de las heridas.

Mientras que avanzan las investigaciones para poder establecer quién o quiénes fueron los responsables del ataque armado, las autoridades en la capital de Antioquia siguen fortaleciendo los operativos de seguridad pues a la fecha son 303 homicidios contra los 286 hechos violentos que se habían registrado a la misma fecha del 2024.

Sobre las alarmante cifras hay que mencionar las muertes por convivencia han incrementado en un 34 %, los homicidios relacionados con hurtos han crecido en un 22 % y los asesinatos por parte de estructuras criminales han crecido en un 21 % según las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.



Por su parte, hay modalidades de homicidios que han reportado un aumento desmedido como el ahorcamiento con una variación de 160 % de casos más, mientras que los delitos con arma de fuego también se han incrementado con 10 hechos más en comparación con el año anterior.

Finalmente, de las 16 comunas de Medellín en 7 localidades hay más asesinatos que en el 2024, destacando lo ocurrido en Manrique donde son 16 homicidios más que el año pasado, es decir, un aumento del 133 %. Asimismo, en Laureles van 10 muertes violentas más para un incremento del 100 % en los homicidios.