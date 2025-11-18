En vivo
Medellín superó los 300 homicidios en el 2025, 17 casos más que en 2024

Preocupante: Medellín superó los 300 homicidios en el 2025, 17 casos más que en 2024

A pesar del esfuerzo de las autoridades los hechos violentos siguen al alza en la capital de Antioquia.

