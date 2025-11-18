En juicio por contrato de zonas verdes en Medellín exfuncionarios de Quintero dicen ser inocentes

Aunque fue una audiencia corta, comenzó el juicio por presunta corrupción de un contrato de mantenimiento de zonas verdes durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. La Fiscalía General de la Nación señala a tres personas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

El presunto direccionamiento de un convenio que supera los 5.000 millones de pesos a favor de Reforestadora El Líbano vincula a la exsecretaria de Infraestructura Física de Medellín, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Liévano; y a la representante legal de la empresa privada, Luz Henao, quienes se declararon inocentes ante el Juzgado 10 Penal de Medellín.

Lo que destacó el fiscal del caso es que, al parecer, los implicados en este caso de presunta corrupción decidieron hacer a un lado al Jardín Botánico que durante muchos años fue quien ejecutó el mantenimiento de las zonas verdes para darle el convenio a El Líbano en una supuesta irregularidad relacionada con los principios de transparencia, selección objetiva y economía.

"Se probará que los bienes y servicios que finalmente se contrataron no resultaron ser la propuesta más favorable para los fines estatales, comparados con los contratos previos y simultáneos, que no solo se ocuparon de las actividades de mantenimiento de zonas verdes, sino además tuvieron un componente de ciencia y tecnología enfocada a investigación y mejoramiento de las zonas como estrategia", explicó



Según se ha podido conocer, la Reforestadora El Líbano habría sido beneficiada por su relación con personajes importantes del Suroeste antioqueño como Asdrúbal Vélez, esposo de Luz Henao, asesinado en un intento de robo y hermano del actual alcalde de Andes. El fiscal del caso indicó que la empresa privada fue seleccionada, incluso, sin ser la mejor opción para el convenio.

"Que esa contratación estatal buscó privilegiar un interés particular, en este caso, a la empresa privada Reforestadora El Líbano SAS, representada en Luz Henao, sobre el verdadero interés general", relató.

Publicidad

Tras conocerse estos relatos, la próxima audiencia se fijó de manera presencial para el próximo 26 de enero de 2026 en donde se presentarán las pruebas documentales y testimoniales en donde la Fiscalía General de la Nación buscarán dejar en evidencia que los exfuncionarios de Daniel Quintero favorecieron de manera irregular a la excontratista.