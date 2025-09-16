Estas personas tienen que ir a la cárcel: Federico Gutiérrez por llamado a juicio de Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el precandidato presidencial, Daniel Quintero, y otras 12 personas por presuntamente favorecer a terceros en la entrega del lote Aguas Vivas, situación por la que ya los implicados fueron imputados y ahora deberán ir a juicio.

Las reacciones en favor del ente acusador, que ya había imputado a los implicados por peculado por apropiación, prevaricato por interés e interés indebido en la celebración de contratos, no tardaron en llegar y fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que no le extraña lo que están pasando, pero que espera que el proceso culmine con los responsables en la cárcel.

"Y vuelvo y les digo, créanme, a Medellín se lo robaron y yo veo con buenos ojos como alcalde y como ciudadano y el municipio y el Distrito que ha sido reconocido como víctima en este proceso, cómo viene avanzando justamente un proceso como esto ya con escrito de acusación y entra en fase de juicio, estas personas tienen que ir a la cárcel", manifestó el mandatario.

Otro de los mensajes llegó del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien en sus redes sociales destacó la situación afirmando que, “la Fiscalía de Petro acaba de radicar acusación por actos de corrupción contra Daniel Quintero candidato de Petro”.

Por su parte, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que se demostraría que las irregularidades no son hechos aislados, sino un modelo utilizado para intereses particulares y por ello las 43 personas imputadas que trabajaron con Quintero en la Alcaldía de Medellín.

"Evidencia que el daño no solo es jurídico, sino político e institucional, se debilitó la confianza ciudadana, se degradó la administración pública y se hipotecó el futuro de la ciudad en manos de un grupo que confundió lo público con lo propio", insistió el concejal.

Hay que recordar en este proceso de Aguas Vivas que los otros exfuncionarios involucrados, imputados y que también irán a juicio son: Ingrid González, Yina Pedroza, Carlos Montoya, Karen Delgado, Sergio López, Natalia Jiménez, Alethia Arango, Leidy Jiménez y Fabio Trujillo.

Se espera por el momento que el proceso judicial fase a la audiencia de acusación en donde Quintero prevé defenderse con algunas pruebas con las que buscará darle la vuelta al caso Aguas Vivas.