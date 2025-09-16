“Es un montaje judicial y con pruebas lo vamos a tumbar”: Daniel Quintero por llamado a juicio

Responde el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Daniel Quintero Calle, al llamado a juicio por el escándalo del lote Aguas Vivas, señalando que demostrará con pruebas su inocencia y tumbará el montaje judicial en su contra.

#Video respondió el exalcalde de #Medellín y candidato presidencial del @PactoHistorico @QuinteroCalle, frente al llamado a juicio por el escándalo del lote Aguas Vivas. Dijo que demostrará con pruebas su inocencia y tumbará el montaje judicial en su contra. #MañanasBlu pic.twitter.com/SLdWBJ84AD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 16, 2025

Luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara a él y a otras 12 personas de haber modificado de manera irregular el Plan de Ordenamiento Territorial para, presuntamente, restituir ilegalmente a un tercero el lote Aguas Vivas que tiene 142.000 metros cuadrados y ubicado en la zona de El Poblado.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que ya se acabó la etapa de imputación y que ahora va a mostrar las pruebas con las que va a tumbar el montaje judicial que le hicieron para sacarlo de su aspiración de ganar la consulta del Pacto Histórico y ser presidente de la República.

"En Agua Vivas se acaba la etapa de imputación, por fin. Ahora será nuestro turno para demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia. Vamos a resetear la política y a meter a los narcoladrones a la cárcel", manifestó Quintero.

A este pronunciamiento se sumó el del exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, quien renunció como funcionario en Ecopetrol para liderar la campaña de Daniel Quintero a la presidencia.

Restrepo dijo en su cuenta de X que, “Daniel Quintero hoy está a la cabeza de la consulta del Pacto histórico; por tanto, la fiscal de Fico presenta un escrito de acusación pegado con babas. No nos detendrán”.

Daniel Quintero hoy esta a la cabeza de la consulta del Pacto histórico; por tanto la fiscal de Fico presenta un escrito de acusación pegado con babas. No nos detendrán. — Esteban Restrepo (@estebanrestre) September 16, 2025

A pesar de ello, hay que recordar que la Fiscalía General de la Nación insiste que el exalcalde y los 12 exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote.

A estas personas, incluidas Daniel Quintero Calle, la Fiscalía el pasado 8 de abril, les imputó cargos por peculado por apropiación, prevaricato por acción y otros por interés indebido en la celebración de contratos.