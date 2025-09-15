Capturan en hospital de Medellín al presunto asesino de paseador de perros en Rionegro

En un hospital de Medellín, las autoridades capturaron al hombre señalado de asesinar a tiros un reconocido paseador de perros en el municipio de Rionegro. El procesado, con orden de captura desde el pasado jueves, llegó al centro asistencial al tratar de atentar contra su vida

Luego de cuatro días de estar en vigencia, miembros de entidades judiciales hicieron efectiva en la ciudad de Medellín la orden de captura contra el señalado asesino de Jaime Esteban Rendón Rincón, en hechos ocurridos el pasado 29 de agosto en el barrio San Bartolo del corregimiento de San Antonio de Pereira en Rionegro.

Se trata de Jesús Darío Aguirre Bustamante, el hombre de 62 años de edad sobre quien desde el pasado jueves un juez de control de garantías había impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Sin embargo, para hacer efectiva esta orden las autoridades no tenían información sobre el paradero de Aguirre, requerido en las últimas horas en un centro hospitalario de la capital antioqueña a donde llegó al parecer tras intentar atentar contra su vida.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, confirmó que estaban a la espera de información de la defensa del hombre sobre el lugar en el que se encontraba para dar cumplimiento a la decisión judicial.

"Ya el abogado debe tener información de que está la orden de captura vigente en contra de su protegido. Entonces ya debe haber una comunicación para ver en qué condiciones se va a llevar a cabo la captura o la entrega nuevamente de esta persona", señaló.

Aguirre Bustamante está siendo procesado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y tras no haber aceptado los cargos imputados, ahora hay expectativa por las condiciones en las que deberá afrontar la medida de aseguramiento debido a su situación de salud.

Según las versiones preliminares del caso los hechos ocurrieron cuando uno de los perros que estaba paseando Jaime Esteban Rendón ingresó al antejardín de la vivienda del presunto agresor y sin una aparente razón este le causó varias heridas con arma de fuego.