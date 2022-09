"Si yo sacara a la calle a quienes me apoyan triplicaría la marcha de ayer": Daniel Quintero

En entrevista con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín , Daniel Quintero, aseguró que es más la gente que lo apoya que la que rechaza su gestión e indicó, además, que si él convocara a una marcha a quienes están de su lado, sería tres veces más grande que la del pasado lunes.

"Si yo sacara a la calle a quienes me apoyan, triplicaría la marcha de ayer", indicó el mandatario de Medellín, quien también rechazó el ataque del que fue víctima un equipo periodístico del canal local Telemedellín en medio de esas manifestaciones contra el Gobierno de Petro.

Quintero indicó que en las marchas contra el actual Gobierno hubo "mucho uribismo" y añadió que, en parte, eso se debe a que el próximo año habrá "unas elecciones en las que Antioquia va a ser muy importante, incluso para el tema nacional" porque, dijo, "el uribismo viene a replegarse en Medellín que, simbólicamente, es muy importante para ellos".

"Cuando usted habla con un uribista recalcitrante le dice que Medellín se acabó, que usted no puede caminar por las basuras", acusó Quintero, preguntado por los comentarios de quienes critican su gestión en la capital antioqueña.

Según expresó Quintero, "en cualquier barrio de Medellín" le expresan cariño a él y su gestión: "Ayer hicimos un recorrido por Tricentenario, Popular y la Comuna 13, terminas lleno de abrazos, perfume y del cariño de la gente", afirmó.

"Ahora, si voy a El Poblado, de pronto es mezclado, unos me apoyan y otros me insultan, pero para eso se requiere también valor. Si uno hiciera todo para que lo quiera todo el mundo, dedíquese a otra cosa", complementó Quintero, luego de recalcar que, una vez regresó a la Alpujarra tras ser apartado de su cargo por presunta participación en política, a ese sitio "no le cabía un alma".

