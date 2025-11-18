Ocho conductas que ahora pueden considerarse acoso laboral: pasos para denunciar correctamente

Durante mucho tiempo en Colombia el acoso laboral se entendió solo como gritos, humillaciones o abusos cometidos por un jefe. Sin embargo, con la reforma laboral (Ley 2466 de 2025) y la Resolución 3461 del Ministerio de Trabajo, el país amplió oficialmente el alcance de estas conductas: hoy también se considera acoso el maltrato entre compañeros, incluso cuando antes se disfrazaba de “broma de oficina”.

Y diciembre es el mes donde más se disparan este tipo de casos. Aumentan las reuniones informales, los chats del trabajo, las evaluaciones de desempeño y el estrés previo al cierre de año, un escenario donde afloran los conflictos.



¿Lo han dejado en ridículo frente al grupo?

¿Lo sacaron del chat del equipo?

¿Siente burlas, imitaciones o silencios incómodos para ignorarlo?

Con la nueva normativa, estas acciones también son acoso laboral. Ya no importa si vienen de un jefe o de un par: lo que cuenta es el impacto en la dignidad del trabajador.

Hoy el problema no es de jerarquía, sino de dignidad. Un compañero puede afectar tanto como un superior, y la ley por fin lo reconoce Explica Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

El panorama confirma su gravedad: según el informe ELSA 2024–2025 de Función Pública, el 42 % de las denuncias proviene de agresiones entre pares, no de superiores. Y aunque la Procuraduría ha recibido más de 3.500 quejas en cuatro años, los expertos advierten que la cifra real es mucho mayor, porque muchos empleados prefieren callar para evitar conflictos en diciembre.

Por eso, conocer los pasos correctos para actuar es clave antes de cerrar el año.



Cinco pasos para denunciar acoso laboral con la nueva reforma

1. No minimice lo que ocurre

Diciembre no es excusa. Comentarios como “no se lo tome personal” o “no dañe la fiesta” son comunes, pero si lo ridiculizan, lo excluyen o lo hacen sentir inseguro —en persona o en chats—, no es un malentendido: es acoso.



2. Documente todo

Guarde capturas, mensajes, correos y fechas. En esta temporada aumentan los chats, y la ley admite ese material como prueba.

3. Acuda al Comité de Convivencia Laboral

Todas las empresas están obligadas a tenerlo activo. La Resolución 3461 exige un tiempo máximo de 65 días para tramitar la queja. Nadie puede pedirle que “lo arreglen hablando” o que lo tome como “un chiste”.

4. Exija respuesta en los tiempos legales

Si el Comité no actúa, puede acudir a la Inspección de Trabajo o presentar una tutela. Las empresas no pueden suspender un proceso por vacaciones o cierre de fin de año.

Conductas que ahora pueden considerarse acoso laboral Foto: suministrada

5. Protéjase emocional y laboralmente

Denunciar no es crear conflicto: es detenerlo. Normalizar apodos, silencios o exclusiones deteriora la salud mental y el ambiente de trabajo. La ley está de su lado.



Ocho conductas que ahora pueden ser acoso laboral

1. Exclusiones deliberadas

Sacarlo de grupos de WhatsApp, ignorar mensajes laborales o dejarlo fuera de actividades clave sin razón.

2. Burlas y ridiculización

Apodos, imitaciones, chistes públicos, comentarios sobre su acento, edad, físico o ropa.

3. Aislamiento intencional

Negar información necesaria, evitar interactuar con usted o hacerlo sentir “invisible” en reuniones.

4. Hostilidad digital

Mensajes agresivos fuera de horario, indirectas, emojis humillantes o contenido que busca intimidar.

5. Rumores y chismes

Difundir información falsa o insinuaciones que dañen su reputación personal o profesional.

6. Obstaculizar su trabajo

Asignar tareas imposibles, negar apoyos básicos o interferir para provocar errores.

7. Trato despectivo constante

Sarcasmo, interrupciones permanentes, minimizar sus aportes o usar un tono intimidante.

8. “Bromas” que no son bromas

Acciones repetidas que generan vergüenza o incomodidad, incluso si las justifican como humor o parte del “ambiente”.