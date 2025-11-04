En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá mantiene preocupantes cifras de acoso laboral y sexual contra mujeres

Bogotá mantiene preocupantes cifras de acoso laboral y sexual contra mujeres

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, cada 5 de 10 mujeres se sienten discriminadas por razones de género, donde el 14 % has estado expuestas a situaciones de acoso sexual o laboral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad