Bogotá mantiene preocupantes cifras de acoso laboral y sexual contra mujeres

Aunque se han impulsado acciones institucionales, el acoso laboral continúa siendo una de las violencias más persistentes contra las mujeres en la ciudad. El fenómeno impacta especialmente a jóvenes entre los 18 y 29 años, donde la cifra asciende a 20 %.
Las localidades de Engativá, Teusaquillo y Puente Aranda registran el mayor número de reportes por acoso laboral, alcanzando un preocupante 22 %.
De acuerdo con la entidad distrital, estos casos reflejan no solo vulneraciones a derechos fundamentales, sino también la reproducción de desigualdades estructurales que limitan el acceso de las mujeres a oportunidades económicas, profesionales y de liderazgo, afectando con mayor fuerza a mujeres de comunidades étnicas y con identidades u orientaciones sexuales diversas.
Frente a este panorama, la SDMujer ha comenzado a liderar acciones sostenidas para prevenir y erradicar este tipo de agresiones, además de promover entornos laborales seguros, respetuosos e incluyentes.
“Hoy, Bogotá cuenta con sectores comprometidos, protocolos activos y formación institucional para prevenir el acoso laboral y sexual. Estos avances son fruto del trabajo articulado por garantizar que la igualdad sea una realidad en cada espacio laboral”, aseguró Ivonne Rico Vargas, directora de Derechos y Diseño de Políticas de la SDMujer.
Además, la Secretaría Distrital de la Mujer, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, adelanta el segundo foro interinstitucional “De la prevención a la acción: acoso en el trabajo y respuesta institucional”, un espacio de formación y articulación que reunirá a más de 100 participantes de 15 sectores de la administración distrital.