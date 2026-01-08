Abatido alias ‘Santiago’, cerebro del ELN en Colombia: así fue la operación militar

Uno de los golpes más contundentes contra el ELN en los últimos años se produjo en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. En medio de una operación conjunta entre Fuerzas Militares y la Policía, fue abatido en medio de operaciones militares Hernán Chica Palacios, conocido como alias ‘Santiago’, señalado como el máximo cabecilla del ELN que delinquía Colombia.

Alias ‘Santiago’ no era un mando más dentro de la organización criminal. Durante más de 28 años construyó y consolidó el engranaje criminal del ELN en el occidente del país, convirtiéndose en el principal articulador del narcotráfico, la minería ilegal y las rutas de salida de cocaína hacia el Pacífico. Su influencia se extendía por amplias zonas de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, donde impuso control armado y financiero sobre comunidades rurales y corredores estratégicos.

En total, 1.641 millones pesos había ofrecido el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al término de un consejo de seguridad en Quibdó en noviembre de 2025, por información que llevara a su captura.

Alias 'Santiago' del ELN Foto: suministrada

Las autoridades le atribuyen una larga lista de crímenes que marcaron a las poblaciones bajo su dominio. Homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores, extorsiones sistemáticas, secuestros, confinamientos y desplazamientos masivos hicieron parte del repertorio con el que sostuvo su poder. Bajo su mando, estas estructuras no solo financiaron la guerra ilegal, sino que profundizaron crisis humanitarias en regiones históricamente abandonadas.



El operativo que llevó a su muerte se desarrolló en condiciones especialmente complejas. El terreno selvático, las dificultades meteorológicas y la intensidad del combate han impedido, hasta ahora, la recuperación de su cuerpo. Sin embargo, las fuentes coinciden en que se trata de un golpe certero a la cúpula narcotraficante del ELN, con efectos directos sobre su cadena de mando y su capacidad operativa.

El prontuario de alias ‘Santiago’ incluía múltiples órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición, reflejo del peso que tenía dentro del entramado criminal y del impacto de sus acciones sobre la seguridad y la estabilidad del país. Su rol fue clave en la consolidación de economías ilegales que alimentaron la violencia durante décadas.